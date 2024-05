ASSE ‍: Nabil Djellit glisse un petit tacle aux Verts

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne a battu Rodez (2-0) et peut encore rêver de Ligue 1, même s'il lui faudra sortir le FC Metz. L'espoir est là, mais pas pour tout le monde.

L'ASSE est à 180 minutes, et peut-être plus, de faire son retour en Ligue 1, et il faudra attendre jusqu'au dimanche 2 juin, date du match retour contre Metz à Saint-Symphorien, pour savoir si c'est le cas. Avant même le résultat de la double confrontation contre le club lorrain, L'Equipe du Soir se posait la question de savoir si l'AS Saint-Etienne avait réellement le niveau de la Ligue 1. Et sur le plateau de la chaîne sportive, Nabil Djellit a reconnu qu'il avait du mal à croire que ces Verts-là avaient le vrai niveau pour bien figurer dans l'élite du football français. Pour le journaliste, il est clair qu'offensivement, l'ASSE est trop fébrile pour pouvoir prétendra à la Ligue 1 et il attend déjà de voir ce que cela va donner contre le FC Metz et son buteur vedette Georges Mikautadze.

« J’ai été convaincu par certains aspects, l’enthousiasme, l’envie et une équipe portée par son public. Mais sur le niveau de jeu, il y a encore des limites. Notamment dans les 30 derniers mètres, il y a beaucoup trop d’occasions avant de pouvoir scorer. C’était déjà le cas en cours de saison, et même l’entraîneur de Saint-Etienne l’avait déploré. Pour savoir s’ils ont le niveau Ligue 1 il faudra voir s’ils sont capables de se coltiner Mikautadze, car là Rodez était en bout de piste. C’est formidable ce qu’ils ont fait, mais ils étaient fatigués. Après, j'avoue qu’il y a beaucoup d’équipe de Ligue 1 qui n’ont pas le niveau de la Ligue 1 », a lancé, avec forcément un brin de malice, Nabil Djellit après la qualification stéphanoise pour le playoff contre le FC Metz, 16e de la dernière saison de Ligue 1.