L’ASSE en L1, « ‍le plus beau jour de ma vie ‍»

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

Deux ans après sa descente aux enfers en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne est bel et bien de retour dans l’élite du football français.

Déjà passé tout proche d’une remontée directe en L1 via une deuxième place en championnat, finalement glanée par Angers dans les ultimes journées, Sainté a franchi toutes les embûches en play-offs contre Rodez (2-0) puis en barrages face à Metz (2-1 à l’aller et 2-2 après prolongation au retour) pour récupérer une place en L1 en vue de l'exercice 2024-2025. Un vrai bonheur pour tous les joueurs d’Olivier Dall'Oglio, qui ont tous affiché leur bonheur sur l’antenne de beIN Sports après la rencontre à Metz ce dimanche soir.

« C'est le plus beau jour de ma vie »

🎙️ Dennis Appiah : "C'était une saison galère, on a fait tout ça pour vivre ce genre de moments avec nos supporters"#FCMASSE pic.twitter.com/MLHv10xhnR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 2, 2024

Dylan Chambost : « C'est indescriptible, c'est le plus beau jour de ma vie, c'est incroyable ! Ça a été dur à l'image de notre saison, on a fait preuve de grandes valeurs, c'est incroyable. Je ne réalise pas encore, mais je suis très fier de l'équipe et de ce qu'on a fait, c'est magnifique ».

Léo Petrot : « Ces larmes représentent beaucoup de joie, beaucoup de fierté. C’est beau pour le peuple vert. La place de l’ASSE est en L1. Jusqu’au bout, ça a été compliqué, mais on a un groupe incroyable. C’est un des plus beaux jours de ma vie, je crois que je ne réalise pas encore, mais c’est exceptionnel ».

Dennis Appiah : « Il y a un an et demi, quand je suis arrivé, le club était 20e de L2. On m’a dit : “Mais qu’est-ce que tu viens faire ici ? T’étais pas mieux à Nantes ?”. J’avais qu’une idée en tête, c’était de vivre ce qu’on a vécu ici. On est fiers de ce qu’on a fait. C'était une saison galère, on fait tant d’efforts pour vivre ce genre de moments avec nos supporters. La mission L1 est accomplie. En plus, on avait prédit que Wadji allait nous faire monter après sa saison très compliquée, donc c’est encore plus beau ».