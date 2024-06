Coup de sang au PSG, Mbappé se fait cracher dessus

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Les règlements de comptes se multiplient entre le PSG et le clan Mbappé après l'officialisation de sa signature au Real Madrid. Le joueur s'est lâché ce mardi, et ce soir, c'est la direction du club qui a répondu en coulisses.

Le départ de Kylian Mbappé est en train de créer un séisme au PSG. En fin de contrat, l’attaquant français n’a jamais pensé à prolonger dans la capitale ces derniers temps, ce qui lui a valu de nombreuses prises de bec avec Nasser Al-Khelaïfi. A tel point que, ce mercredi en conférence de presse au lendemain de sa signature au Real Madrid, l’ancien monégasque a confié son mal-être devant la façon dont le PSG l’a traité, notamment quand il a cru ne pas jouer au football de la saison pour la simple raison qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat. « On m'a fait comprendre (que je ne jouerai pas avec Paris), on me l'a dit en pleine face, on m'a parlé violemment, on me l'a dit. Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. Je n'aurais pas remis un pied sur le terrain sans eux », a livré un Kylian Mbappé qui se défend de vouloir faire pitié par rapport à sa situation, mais entend bien tout de même faire comprendre que le club de la capitale et notamment son président, ne l’ont pas beaucoup respecté en début de saison.

Mbappé, c'est zéro classe pour le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

A l’heure où la hache de guerre semblait enterrée avec des accolades en public, il n’en est rien et la tension est très fort entre les deux clubs sur le sujet. Surtout que cela se traduit par une absence de paiement de ses derniers mois de salaire au PSG, ce que le clan Mbappé ne compte pas laisser passer. Du côté du président qatari, on est visiblement outré de la tournure que prennent les choses. Notamment le fait que tout soit déballé en public désormais pile au lendemain de son départ officiel du PSG. Mais aussi l’ingratitude de Kylian Mbappé envers son « club de coeur ». Selon l’AFP et Le Parisien, le champion de France s’est refusé à tout commentaire officiel. Mais dans les coulisses, c’était beaucoup plus bavard et une source proche du club résume la pensée générale dans les hautes sphères : « Kylian Mbappé n’a aucune classe. Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais dicté la moindre décision à l’équipe. Luis Enrique l’a même dit lui-même mais malgré tout, Mbappé dit quelque chose et tout le monde imprime comme si c’était la vérité ».

Autant dire que la parole de Mbappé est sérieusement remise en cause, même si le témoignage de Luis Enrique dans cette histoire est aussi à prendre avec des pincettes. L’entraineur espagnol ne peut bien évidemment pas reconnaître que ses choix sont dictés d’en-haut, alors que le temps de jeu de son attaquant a totalement fondu à partir du jour où il a annoncé son départ en interne, dans un hasard pour le moins curieux. En plus de ces mises sur le banc - sauf en Ligue des Champions - le clan Mbappé reproche au PSG d’avoir lancé des campagnes de dénigration avec des relais dans les médias, comme quoi le vestiaire serait choqué par les agissements du champion du monde 2018, ou que le PSG allait devoir faire un plan social et virer plein de monde si Mbappé s’en allait. Un chantage ou des fake-news qui ont irrité le clan du Bondynois, pour qui Nasser Al-Khelaïfi a utilisé toutes les armes en son pouvoir pour déstabiliser l’attaquant français, et y est quelque part parvenu avec ce rendement décevant de Kylian Mbappé en deuxième partie de saison.