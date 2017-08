ASSE : Le cas Bamba fait trembler l'ASSE au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne s'apprête à recruter trois joueurs cette semaine, puisqu'il semble désormais acquis que Hernani, Alexandros Katranis et Gabriel Silva vont s'engager dans les prochaines heures chez les Verts. Mais, dans le même temps, l'ASSE tente de prolonger deux joueurs sur lesquels Oscar Garcia compte énormément. Il s'agit bien évidemment de Romain Hamouma et de Jonathan Bamba, buteur décisif samedi contre Nice.

Concernant l'ancien caennais, qui entame sa dernière année de contrat avec l'AS Saint-Etienne, les choses ont bien avancé, et la prolongation semble imminente, même s'il y avait eu des doutes au début de l'été, au point même que le départ de Romain Hamouma avait été évoqué. Mais c'est surtout le dossier Jonathan Bamba qui coince très sérieusement. Le jeune attaquant de 21 ans est lui aussi lié jusqu'en 2018 avec l'ASSE, mais selon Le Progrès sa prolongation est désormais en stand-by. Car Bamba est clairement dans une forme ascendante depuis le début de l'été, et des offres commencent à arriver, ce qui rend ses agents nettement plus gourmands. Autrement dit, l'attaquant veut une nette revalorisation salariale en cas de prolongation, et du côté des dirigeants stéphanois, on refuse pour l'instant de céder. Reste à avoir jusqu'à quand durera ce bras de fer.