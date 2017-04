ASSE : Interdits à Marseille, les fans tentent l’impossible

Dans : ASSE, Info.

A l’occasion de son match face à l’Olympique de Marseille dimanche (21h), l’AS Saint-Etienne ne pourra pas compter sur ses supporters interdits de déplacement.

Cela commence à devenir une habitude pour les fans stéphanois. D’où la révolte de l’association Lutte pour un Football Populaire qui va tenter de faire annuler cette décision. « La préfecture des Bouches-du-Rhône met en avant l’État d'Urgence, qui est devenu la raison ultime pour interdire ou limiter déjà 10 fois les supporters stéphanois cette saison. Un État d'Urgence devenant ainsi État Permanent pour nous supporters, peut-on lire dans un communiqué. Mais l’hypocrisie de la préfecture va encore plus loin. »

« L'été dernier, comment cette même préfecture a-t-elle fait pour accueillir non pas 1.000 supporters, mais des dizaines de milliers déferlants de l'Europe entière ? La semaine dernière, comment la préfecture a-t-elle fait pour gérer le flux de 30.000 militants politiques sur le Vieux-Port ? Comment la Préfecture du Rhône, la même semaine, peut accueillir plus de 15.000 supporters turcs, alors que 300 kilomètres au Sud, on ne peut pas autoriser moins de 1.000 supporters stéphanois ? Il est inutile de préciser que ces 3 situations se sont - ou vont - se dérouler sous le régime de l’État d’Urgence. Incohérence… », a dénoncé l’association.

Un référé déposé

« Encore une fois, la ferveur est criminalisée. Ceux qui étaient la référence française sur la scène européenne il y a deux mois à Manchester, comme l’avaient constaté l'ensemble des institutions et autres journalistes, se retrouvent interdits d'exprimer leur passion sur le territoire national, ont ajouté ces fans en colère. Le tout sans aucune volonté de dialogue avec ces mêmes supporters avant de prendre une telle décision. Notre association compte bien faire entendre ces divers arguments. C'est pour cela qu'elle a déposé ce jour un référé devant le tribunal administratif de Marseille dans le but de faire annuler l'acte. » A noter que l’audience aura lieu jeudi 13 avril.