ASSE : Galtier n'en peut plus que les supporters exigent l'Europe

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dans la course pour une place européenne, l'AS Saint-Etienne n'a pas fait une bonne affaire dimanche en se contentant d'un point contre Nantes. Mais les Verts ont évité également une très mauvaise opération s'ils avaient dû s'incliner face aux Canaris. Quoi qu'il en soit, Christophe Galtier commence à sérieusement s'agacer que l'Europe soit dans toutes les conversations, l'entraîneur de l'ASSE estimant que cela n'apportait que des mauvaises choses, y compris chez les supporters.

Et pour Galtier, tout cela n'est vraiment pas utile. « Si ce nul complique les choses pour l’Europe ? Bien sûr, avant un match important au Vélodrome. On a cet objectif en tête, on se bat avec nos arguments, on s’accroche et on verra bien. Si on y arrive ce sera exceptionnel. Sinon on repartira sans la Ligue Europa pour la première fois depuis quatre ans, mais pour essayer d’aller la chercher la saison suivante. À force d’en parler ça focalise tout le monde sur cette idée. Nos supporters veulent à tout prix l’Europe ce qui crée des tensions. C’est un peu dommage. Il faut prendre l’exemple de Cheik Mbengue en difficulté en début de match et tout de suite sifflé. Mais ensuite c’est lui qui donne le but. Dans la rue, on me parle d’Europe, quand j’arrive au club on me parle d’Europe, le jardiner, le gamin qui joue en débutant. Revenons à ce qu’on était il y a quelques années. En parler constamment ça crée de l’agacement chez les gens, alors que je n’ai rien à reprocher à mes joueurs », fait remarquer un Christophe Galtier visiblement agacé par ce sujet récurrent et qui sera encore au coeur de toutes les conversations avant le match du week-end prochain face à l’Olympique de Marseille.