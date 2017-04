ASSE : Galtier l’interdit, Saivet ne peut pas s’en empêcher

Dans : ASSE, Ligue 1.

Tenue en échec par le FC Nantes (1-1) le week-end dernier, l’AS Saint-Etienne a encore perdu des points précieux dans sa lutte avec les Girondins de Bordeaux et l’Olympique de Marseille, son prochain adversaire dimanche soir.

Du coup, la course à l’Europe est devenue un sujet à éviter pour Christophe Galtier. « En parler constamment, ça crée de l’agacement chez les gens », remarquait l’entraîneur stéphanois. Autant dire que les Verts ont intérêt à suivre la consigne du coach. Mais malgré sa bonne volonté, Henri Saivet ne peut s’empêcher d’évoquer l’objectif de l’ASSE.

« À un moment donné, à force d’en parler, ça nous a peut-être inhibés. On commençait les matchs à l’envers. Peut-être que le fait de ne pas en parler enlèvera un peu de pression, a reconnu le milieu prêté par Newcastle dans Le Progrès. Le plus important est de se concentrer sur le jeu, pas sur les objectifs à atteindre. On doit avouer que nos performances sont en dents de scie. On n’avance pas beaucoup. À nous de trouver une dynamique à partir de dimanche pour finir la saison fort. On peut encore se qualifier et on va tout faire pour y parvenir. »

L’avenir de Saivet

De toute façon, le Sénégalais n’est pas certain de rester la saison prochaine. « Ce n’est pas un objectif personnel mais celui du club, a rappelé l’ancien Bordelais. "Sainté" se qualifie régulièrement en Coupe d’Europe et a envie de continuer. Tout le groupe a envie d’être européen. Quant à mon avenir, lorsque la saison sera terminée, il restera trois mois pour faire un choix. J’ai le temps. Je ne me pose pas de question. Il y a des matchs très intéressants qui arrivent. Il faut gagner. On peut prendre beaucoup de points. » Surtout face à un concurrent direct comme l’OM.