ASSE : Béric dégouté de quitter les Verts pour Anderlecht

Voilà un message qui va peut-être toucher les supporters des Verts, mais ne devrait pas plaire aux fans d’Anderlecht.

Robert Beric a en effet fait savoir sur les réseaux sociaux qu’il allait bien rejoindre Anderlecht pour un prêt d’une saison. L’attaquant slovène, souvent amoindri par des blessures mais avec un sens du but qui a tout de même parfois permis à l’ASSE de sauver les meubles, a compris le message de son entraineur. Poussé vers la sortie par Oscar Garcia, l’ancien joueur de Vienne a accepté de rejoindre le club bruxellois sous la forme d’un prêt, mais n’a pas caché qu’il n’en était pas ravi.

« Triste jour. J’espérais rester. On se voit bientôt Saint-Etienne », a fait savoir le Slovène. Avec ce message, Béric a en tout cas raté son entrée à Anderlecht, où les fans ont déploré de voir leur nouveau buteur arriver à reculons.

Sad day. I was hoping to stay. See you soon St. Etienne.