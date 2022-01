ASSE : Crivelli à St-Etienne, un dernier détail à régler

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Il ne fait quasiment aucun doute concernant la signature d'Enzo Crivelli à l'AS Saint-Étienne, mais il y a encore une condition à respecter avant que cela soit officiel.

Preuve que du côté des dirigeants stéphanois on est très confiant dans le dossier Enzo Crivelli, on a déjà fait venir l’attaquant de 26 ans et ce dernier est arrivé dans le Forez depuis ce week-end et attend désormais que les pièces du puzzle se mettent en place. Dimanche, le club d’Antalyaspor, où il avait été prêté, a officialisé la fin de ce prêt et donc le retour d’Enzo Crivelli à Basaksehir, où il a encore six mois de contrat. Et c’est ce dernier détail qui doit être réglé avant que l’AS Saint-Étienne puisse valider l’opération avec le club turc et s’offrir le buteur tant convoité par Pascal Dupraz. Comme l’explique Le Progrès, les dirigeants de Basaksehir souhaitent que Crivelli prolonge son contrat avant de le prêter jusqu’à la fin de la saison aux Verts.

Enzo Crivelli sera bien à l'ASSE une fois son contrat prolongé en Turquie

📌 Başakşehir Futbol Kulübü’nden kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Enzo Crivelli’nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir.



Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

A priori, il n’y a aucun obstacle concernant cette prolongation, même si forcément sur le plan administratif, tout cela doit être bouclé avant minuit. Mais du côté de l’Etrat, Jean-François Soucasse et Samuel Rustem, qui n’ont pas suivi leur équipe dimanche à Périgueux afin de bosser sur le mercato, sont d’un optimisme absolu. Concernant Loïc Rémy, l'opération semble un peu plus complexe à mener à son terme, même si le dossier n'est pas refermé. Et on l'a vu lors du marché estival des transferts, les dirigeants stéphanois peuvent parfois réserver des surprises aux supporters. En espérant pour l'ASSE qu'elles soient bonnes, car le moral n'est pas au beau fixe du côté de Geoffroy-Guichard.