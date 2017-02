PSG : Zidane bluffé par un Parisien, et ce n’est pas Verratti

Dans : PSG, Ligue 1.

En Espagne, l’onde de choc a été terrible après le carton réalisé par le PSG devant le FC Barcelone (4-0), tant personne ne s’attendait à voir la bande à Leo Messi s’incliner de la sorte, et ce totalement logiquement.

Marco Verratti a récolté de nombreuses louanges méritées, tandis que Prisnel Kimpembe a épaté pour ses débuts au plus haut niveau européen dans un match à élimination directe. Interrogé au sujet de cette rencontre, Zinedine Zidane a lui choisi un autre joueur à mettre en avant, et en regardant son activité, sa précision et sa science du jeu pendant 90 minutes, difficile de donner tort au coach madrilène. Il s’agit d’Adrien Rabiot, qui a parfaitement fait oublier Thiago Motta grâce à une performance de premier plan.

« Cela a été une belle victoire pour Paris et si je devais ressortir un joueur qui m'a impressionné, et même si tous ont été impressionnants, ce serait Rabiot, il a été exceptionnel », a livré un Zinedine Zidane qui apprécie la patte gauche et l’art de percer les lignes du jeune parisien.