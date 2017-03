PSG : Verratti cible N°1 du Barça au mercato, Xavi l'exige

Dans : PSG, Mercato, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain, un joueur fait réellement l'unanimité dans toute l'Europe, il s'agit de Marco Verratti. Le milieu de terrain italien, déniché par Leonardo à Pescara en 2012, fait briller les yeux des plus grands clubs de la planète, et suscite l'enthousiasme des stars du foot. A la veille du match retour de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG, c'est l'une des ex-stars du club catalan qui fait de Marco Verratti l'un des futurs renforts du Barça. Xavi estime en effet que le milieu parisien est digne de porter le maillot barcelonais.

« Verratti me ressemble, je pense. Il va chercher le ballon très bas, il l’emmène vers l’avant, il organise le jeu. Rabiot ressemblerait plus à Iniesta, avec plus de projections vers l’avant. Matuidi, sans avoir une technique aussi bonne, est aussi dans ce registre. Verratti, lui, est petit comme moi. Et il ne perd jamais le ballon, comme moi… (rires). Techniquement, il est incroyable. C’est un joueur que j’aimerais bien voir à Barcelone. Si le Barça pouvait acheter deux ou trois joueurs au PSG ? Verratti avant tout. Avec tout le respect que je dois au PSG, le Barça n’a pas de grands besoins. Les trois de devant sont, pour moi, les meilleurs attaquants du monde. Busquets est le meilleur à son poste, Iniesta également. La recrue idéale pour Barcelone, c’est Verratti », explique, dans Le Parisien, Xavi, qui doit cependant savoir que cela ne sera pas facile, le Paris Saint-Germain n'ayant pas l'intention de renforcer un de ses concurrents européens.