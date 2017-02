PSG : Véronique Rabiot a un avis bien tranché sur Adrien

Dans : PSG, Ligue 1.

Maman et agent d'Adrien Rabiot, Véronique Rabiot a toujours su ce qu'elle voulait, et ne voulait pas, pour son fils, ce qui lui a parfois valu bien des critiques dans le passé. Notamment lorsqu'elle a envisagé le départ du jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain afin qu'il ait plus de temps de jeu. Mais malgré ces quelques coups de chaud, Adrien Rabiot est resté au PSG. Et depuis le triomphe de Paris face au FC Barcelone, mardi soir au Parc des Princes, l'international tricolore suscite un énorme enthousiasme et un tout aussi grand intérêt dans toute l'Europe.

Mais pour Véronique Rabiot, qui se confie dans Le Parisien, il n'y a finalement rien d'étonnant dans la réussite de son fils. « Adrien ne m’étonne pas, il m’impressionne. D’abord parce qu’il fait preuve d’un sang-froid à toute épreuve. Je ne l’ai jamais vu stresser à l’approche d’un match. La peur de rater ou de mal faire, il n’a jamais connu ça. Ensuite, sa détermination et sa combativité sont ancrées en lui depuis toujours. Dès l’âge de 6 ans, il m’a annoncé avec tellement d’assurance qu’il deviendrait footballeur professionnel que je l’ai tout de suite pris au sérieux. Enfant, il ne se plaignait absolument jamais de rien, et cela n’a pas changé avec le temps. Enfin, sa nouvelle célébrité n’a pas altéré ni modifié notre relation mère-fils. Adrien vit tout cela avec humilité et pas mal de recul. Nous vivons d’ailleurs toujours sous le même toit avec son frère James à Saint-Germain-en-Laye. Il est libre comme l’air mais est très heureux d’avoir cet équilibre familial », confie la maman d’Adrien Rabiot, forcément très fier de son footballeur de fils et tout autant de l’homme qu’il est devenu.