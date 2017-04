PSG : Une cible offensive piquée par MU pour 65 ME ?

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Dans le viseur du Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato estival, Andrea Belotti pourrait bien quitter le Torino... à l'anglaise.

Très bon cette saison sous le maillot du Torino, où il est le meilleur buteur de Serie A avec 25 réalisations, Andrea Belotti voit sa côte de popularité grandir. Désormais dans les petits papiers de plusieurs grands clubs européens, l’international italien a donc de grandes chances de quitter son club au cours de l'été prochain. Ciblé par le PSG, qui aimerait faire de lui la doublure de Cavani, Belotti semble plutôt se diriger vers la Premier League.

En effet, selon The Daily Mail, Manchester United en a fait sa priorité offensive pour la saison prochaine. Et pour mettre tout le monde d'accord, les Reds Devils sont prêts à offrir 65 millions d'euros. Mais pas sûr que cette somme suffise au Torino, qui réclame pas moins de 100 ME pour lâcher sa star encore sous contrat jusqu'en 2021. Si MU serait donc le club le plus avancé dans ce dossier Belotti, le PSG a encore sa chance. À prendre ou à laisser...