PSG : Raiola pousse fort Matuidi vers la Juventus

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Présent à Miami cette semaine, Mino Raiola a réalisé un gros coup en récupérant Marco Verratti, dont il va désormais gérer la carrière.

Mais si l’agent aux multiples passeports était en Floride, ce n’était pas uniquement pour cette raison. En effet, selon Goal, il cherche à pousser Blaise Matuidi à changer de club cet été, afin de rejoindre la Juventus. La Vieille Dame est prête à mettre 20 ME sur la table pour l’international français, qui pour rappel n’a plus qu’un an de contrat avec le club de la capitale. Le PSG est d’accord sur le principe de laisser filer l’ancien stéphanois, qui n’est plus aussi indispensable que cela, et a semblé un peu tirer la langue la saison dernière.

Tout pourrait donc se caler, mais il y a néanmoins un accroc de taille. En effet, le champion d’Italie n’a pas fait de Matuidi sa priorité, le club piémontais espérant toujours ravi Nemanja Matic à Chelsea. Le Français serait donc le choix numéro 2, et deviendrait donc une priorité seulement si le Serbe s’engageait pour Manchester United, ce qui demeure une tendance forte de ce marché des transferts Si cela ne devait pas être le cas, alors Matuidi aurait de grandes chances de rester à Paris, car pour le moment, aucune autre marque d’intérêt d’un club majeur européen n’est à signaler pour le milieu de terrain du PSG.