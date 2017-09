PSG : Pierre Ménès : « Selon mes infos, il y a un entraineur au PSG »

Dans : PSG, Ligue 1.

Victorieux de Lyon 2-0, le Paris Saint-Germain a fini par faire plier l’Olympique Lyonnais sans forcément parvenir à faire totalement déjouer une défense renforcée.

Dans ce genre de match, la différence peut parfois se faire sur les coups de pied arrêtés, mais cela n’a pas été le cas non plus. Pour des joueurs du talent de Neymar, Daniel Alves ou Cavani, ce ne sont certainement pas ces chamailleries qui vont les perturber, mais les disputes pour savoir qui va tirer le coup-franc ou le pénalty font tout de même mauvais genre. Vrai ou pas, cela donne l’impression d’un vestiaire où se déroule une guerre d’égo, même si cela arrive dans toutes les équipes, à tous les niveaux. Pour Pierre Ménès, il serait tout de même temps qu’Unai Emery annonce la couleur clairement sur ces situations, histoire d’éviter des scènes un peu surréalistes où Dani Alves pique le ballon à Cavani pour le donner à Neymar avant un coup-franc.

« C’est la sixième victoire consécutive du PSG et j’espère qu’Emery aura retenu les leçons de ce match dans les rencontres de haut niveau, et aura également réglé les problèmes d’égo entre Neymar et Cavani, qui se bouffent le nez pour tirer les coups-francs et les pénos. Selon mes informations, il y a un entraîneur dans ce club. Un entraîneur qui doit prendre ses responsabilités. Les dirigeants parisiens lui ont offert un joyau. À lui de ne pas le gâcher », a souligné le consultant de Canal+ sur son blog, pour qui cette petite bataille peut aussi mal se finir, sachant que Cavani a déjà beaucoup de mal à être trouvé par Neymar dans le jeu.