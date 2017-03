PSG : Pierre Ménès se pose des questions sur l’avenir des Qataris à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Au lendemain de l’incroyable défaite parisienne à Barcelone (6-1), tout le club de la capitale est sonné et chacun se demande comment l’équipe d’Unai Emery a pu s’écrouler de la sorte après un match aller si bien géré. Chacun désigne ses coupables, mais Pierre Ménès se pose de son côté la question de l’investissement à long terme des propriétaires qataris du club.

Ceux-ci ont toujours fait savoir qu’ils étaient là pour encore très longtemps, mais le consultant de Canal+ sait aussi que la patience n’est pas forcément leur fort, alors qu’à l’image de cet hiver, Paris dépense sans compter pour tenter de se renforcer et de gagner la Ligue des Champions. Ce n’est pas pour cette année, et Pierre Ménès se demande si QSI va toujours injecter plus d’argent à Paris.