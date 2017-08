PSG : Patrick Montel fait le buzz avec Neymar et il prend cher

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Journaliste en charge notamment de l'athlétisme sur France Télévisions, Patrick Montel a profité des Mondiaux d'athlétisme à Londres et de l'émission Stade 2 pour se livrer à une attaque en règle du transfert de Neymar au Paris Saint-Germain. « Tu sais ce que ça représente 222ME ? Moi au niveau fiscal, économique, tout le monde il est beau tout le monde il est gentil tout va bien, mais au niveau de la morale, de la philosophie, moi j'en ai une autre. Aujourd'hui, qu'un joueur de football gagne autant que ça : trop c'est trop ! Le mec qui a découvert le vaccin du sida et qui gagne que dalle (...) y a pas que le foot quoi ! », a notamment lancé Patrick Montel sur un air ulcéré.

Un réquisitoire qui n'est évidemment pas passé inaperçu et qui a valu au journaliste d'être sérieusement secoué sur les réseaux. Entre ceux qui lui ont gentiment rappelé que les laboratoires pharmaceutiques gagnent des milliards d'euros et ne font pas cadeau des vaccins dans les pays pauvres, et les réactions de footballeurs et d'autres journalistes, Patrick Montel a pris cher. « Qui paye Montel ? Nous. Qui paye Neymar ? Pas nous », a ainsi lancé une de ses consoeurs de Paris-Match, tandis que le célèbre Pierre Bouby ironisait lui aussi. « Si on gagne 222ME en L2 ? Pfffff évidemment que non ! On nous paye en Tickets restau...

(Mais on a des claquettes gratuites) », lançait le joueur d'Orléans.