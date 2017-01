PSG : Paris et Monaco s’envoient des messages avant le choc

Dans : PSG, Monaco, Ligue 1.

Souvent bousculé en première partie de saison, le Paris Saint-Germain ne laisse plus aucune chance à ses adversaires depuis la reprise.

Cette fois, ce sont les Girondins de Bordeaux qui ont constaté les progrès des Parisiens, vainqueurs (1-4) de la première demi-finale de la Coupe de la Ligue mardi. Autant dire que les coéquipiers d’Adrien Rabiot ne pouvaient pas mieux préparer le choc de dimanche (21h) face à l’AS Monaco, qui recommence à tout écraser sur son passage.

« On envoie un message à Monaco mais eux aussi nous envoient des messages ces dernières semaines, a confié le milieu parisien. On s’attend à un choc, on le sait ils sont en forme, on l’est aussi, donc on s’attend à un gros match. Ils sont préparés, nous aussi, donc je pense que ça va être un beau spectacle. La défaite à Monaco (3-1, 3e journée) ? C’était assez tôt dans la saison. On avait changé pas mal de choses, on n’était pas encore tout à fait réglé. Là, on a pratiquement six mois de plus. On a bien recommencé l’année. Je pense que c’est un autre PSG. » Voilà qui annonce un match passionnant !