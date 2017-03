PSG-OL : Pierre Ménès a vu un joueur qui a tout changé

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

L'affaire semblait bien mal engagée pour le Paris Saint-Germain dimanche soir au Parc des Princes face à l'OL. Mais, le PSG a réussi à renverser la tendance. Et pour Pierre Ménès, si les joueurs d'Unai Emery ont rectifié le tir c'est grâce à un seul joueur. Car pour le consultant de Canal+, il n'y a pas eu grand-chose à tirer de cette rencontre, les joueurs lyonnais étant physiquement cramés après une semaine à trois matches.

« Si le champion de France s'en est sorti, c'est par la grâce d'un seul joueur : Javier Pastore. Il a délivré deux passes décisives magnifiques à Rabiot et Draxler dans le premier acte qui ont permis à son équipe de prendre l'avantage et de s'imposer. En effet, tout s'est joué lors des 45 premières minutes, la deuxième période étant nettement moins emballante que la première. Il faut dire que Lacazette, touché au pied, est sorti prématurément du terrain. C'était évidemment un poids en moins pour la défense parisienne, d'autant que Fekir et Memphis ont été très décevants. Derrière, je n'ai pas été emballé non plus par le coaching d'Emery, qui a fait entrer Matuidi à la place de Draxler. C'est symptomatique des problèmes de confiance que connait le PSG actuellement. Quoi qu'il en soit, les Parisiens sont toujours à trois points de Monaco. Ils n'ont plus qu'à espérer un faux pas du leader, qui a encore deux matchs de Ligue des Champions à disputer. Voire peut-être quatre ou cinq… », a confié, sur son blog, Pierre Ménès.