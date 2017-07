PSG : Non, Paris n'a pas abandonné la piste Alexis Sanchez !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Les dossiers Neymar et Alexis Sanchez vont bientôt devenir plus difficiles à suivre que la série hollywoodienne la plus rocambolesque. Tandis que Le Parisien indiquait ce week-end que le Paris Saint-Germain avait abandonné la piste de l’international chilien pour consacrer toute son énergie (et ses ressources financières) à l’ailier gauche du FC Barcelone, il semblait que la donne ait changé. C’est tout du moins ce qu’affirme ce mercredi Sky Sports…

En effet, la radio britannique explique que le Paris Saint-Germain va prochainement formuler une offre à Arsenal pour s’attacher les services de l’attaquant du Chili. Pour racheter la dernière année de contrat de l’ancien attaquant du Barça, le PSG devrait proposer environ 45 millions d’euros. Reste désormais à savoir si cette offre signifie la fin du feuilleton Neymar et l’activation d’un plan B de luxe, ou si Paris a toujours la folle idée d’associer les deux stars dans son équipe la saison prochaine…