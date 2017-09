PSG : Neymar Parisien, Meunier conseille le Barça et la FIFA

Dans : PSG, Liga, Mercato.

En difficulté sur le marché des transferts, le FC Barcelone a encore du mal à se remettre du départ de Neymar au Paris Saint-Germain.

Le club catalan ne s’attendait pas du tout à ce scénario, surtout après avoir fixé la clause libératoire du Brésilien à 222 M€. Autant dire que le Barça l’a mauvaise, comme le prouvent certaines déclarations du président Josep Maria Bartomeu, moqué par Thomas Meunier. Actuellement en sélection, l’international belge du PSG s’est permis de conseiller le FCB sur sa gestion des contrats.

« On doit viser au minimum les demi-finales de la Ligue des Champions. Il y aura une phase d’adaptation mais le club montre à la terre entière qu’il est ambitieux. Il a clairement envoyé un signal à la concurrence du style Barça et Bayern, a commenté le latéral droit. Ils ont été les premiers à réagir à l’arrivée de Neymar, assez négativement selon moi. Leurs critiques ne sont pas fondées. Barcelone a mal pris son départ, mais Paris a payé la clause de cession. Point. Ils n’avaient qu’à la mettre à un milliard et l’affaire aurait été entendue. »

Meunier conseille aussi la FIFA

« C’est le foot business qui veut ça, il faut juste s’adapter. C’est surtout à la FIFA de trouver une solution et de mettre des limites financières aux transferts sinon cela peut partir dans tous les sens, a prévenu Meunier. Mais à mon sens, les règles ont été respectées par le PSG. D’ailleurs, je ne pense pas que le PSG sera un feu de paille. Le Qatar y est venu pour monter un projet sérieux pour de nombreuses années. Il s’en donne les moyens. » Ainsi, les joueurs parisiens inquiets la saison dernière sont désormais rassurés.