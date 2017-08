PSG : Rabiot l'avoue, les joueurs étaient inquiets avant le mercato

Dans : PSG, Ligue 1.

Après le départ de Zlatan Ibrahimovic et un mercato assez spécial l'été dernier, nombreux étaient ceux qui se demandaient quels étaient exactement les plans des dirigeants du Paris Saint-Germain. Car le club de la capitale semblait avoir perdu ses repères et ses ambitions. Et ce mardi, Adrien Rabiot l'avoue dans Le Parisien, même en interne les joueurs avaient clairement des doutes sur le projet de Nasser Al-Khelaifi. Mais le milieu international du PSG reconnaît que la venue de Neymar et celle annoncée de Kylian Mbappé changent radicalement la donne.

« Le PSG a vraiment changé de dimension, c’est vrai. Depuis un an, un cycle se terminait et il fallait donner un nouveau souffle. Avec Marco Verratti et Marquinhos notamment, nous étions plusieurs jeunes joueurs à nous poser des questions sur l’avenir du club. On est ambitieux, on a envie de viser la Ligue des champions, d’aller très haut et on ne peut pas se rater. Maintenant, nous avons les réponses et cela devient difficile d’avoir des doutes (Sourire) », a reconnu Adrien Rabiot, qui sait que le Paris Saint-Germain est désormais reparti pour une saison qui devra être flamboyante.