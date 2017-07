PSG : Neymar a prévenu le patron du Barça, il veut signer au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Plus les jours passent et plus Neymar semble se rapprocher du Paris Saint-Germain. Si vendredi la presse espagnole indiquait que le transfert de la star brésilienne du Barça au PSG était fait à 95%, la tendance est encore plus forte ce samedi. En effet, plusieurs médias annoncent que Neymar, actuellement aux Etats-Unis avec ses coéquipiers, a rencontré personnellement Josep Maria Bartomeu après un entraînement qui s'est déroulé à la Red Bull Arena. La réunion, qui se déroulait dans un salon réservé à cette intention, a duré un quart d'heure et à priori le patron du FC Barcelone faisait grise mine en sortant de ce rendez-vous avec Neymar précise AS.

A l'occasion de cette rencontre avec le grand patron du Barça, Neymar aurait confirmé à ce dernier son intention de partir pour rejoindre le Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Josep Maria Bartomeu aurait demandé à sa star de lui laisser un peu de temps afin d'essayer de trouver une solution. De son côté, Ernesto Valverde est resté très sobre lorsque l'avenir de Neymar au Barça a été évoqué en conférence de presse. « C’est un joueur qu'on aime et qu'on veut garder, non seulement pour ce qu'il apporte sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Ce ne sont que des rumeurs. Il ne faut pas s'inquiéter de choses dont on ne sait pas si elles vont se passer, il faut voir », a confié le coach de Barcelone.