PSG : Motta prolongé puis entraineur, tout le monde est d’accord

Dans : PSG, Ligue 1.

Considéré par Laurent Blanc comme « l’ADN » du PSG quand il en était l’entraineur, Thiago Motta a un peu perdu de son influence sur le jeu parisien cette saison.

Entre quelques pépins physiques et l’éclosion d’Adrien Rabiot, l’Italo-Brésilien n’est plus aussi incontournable. Il démontre néanmoins que, quand il est en jambes, il peut encore rendre de fiers services à la formation d’Unai Emery. Au point que, à presque 35 ans, il envisage désormais sérieusement de continuer encore une saison. Le PSG le voit d’un bon œil, et des discussions pour une prolongation d’un an devraient débuter dans les prochaines semaines. Une tendance confirmée par son agent et ami.

« Ce n’est pas dans le tempérament de Thiago de commencer une saison en se disant qu’il va juste rendre des services à son équipe. S’il prolonge à Paris, c’est pour être un joueur important encore la saison prochaine. Ensuite, la question de son salaire est un détail, important certes, mais ce n’est qu’un détail », a assuré Alessandro Canovi dans les colonnes du Parisien. Et si Thiago Motta souhaiterait prolonger à Paris et pas aller voir ailleurs alors qu’il sera libre de rejoindre le club de son choix, c’est parce que le club de la capitale pourrait lui offrir une reconversion rapide au poste d’entraineur, avec la possibilité de lui fournir une équipe de jeunes du club dès l’été 2018, afin qu’il passe ses diplômes et se fasse les dents. Une idée qui fait son chemin dans l’esprit de l’ancien barcelonais, mais aussi chez les dirigeants parisiens, qui pensent à leur futur centre d’entrainement et veulent qu’un maitre tacticien comme Thiago Motta en soit partie prenante.