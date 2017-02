PSG : Meunier salive d'avance d'affronter un Vélodrome bouillant

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Thomas Meunier n'est pas du genre à se prendre la tête. Et à la veille d'aller défier l'OM au Vélodrome, le défenseur international belge du PSG a confié son plaisir de vivre un tel choc. Pour Thomas Meunier, c'est ce genre de rencontre dans un stade bouillant et devant des millions de téléspectateurs qui fait tout le bonheur d'être un football professionnel. Et le latéral du Paris Saint-Germain d'en dire un peu plus.

« Avoir affronté Barcelone avant de se déplacer à Marseille te donne un surplus de confiance. On va retrouver une chaude atmosphère. C’est le genre de match où des millions de personnes ont les yeux rivés sur toi, il n’y a donc qu’une chose à faire, c’est bien travailler sur le terrain. Je suis vraiment excité à l’idée de vivre mon premier classico au Vélodrome. C’est pour l’ambiance de ces matches que l’on joue au football. C’est vrai qu’il y aura pas mal de pression, mais cela fait partie du sport, on doit composer avec. Je suis vraiment impatient d’être à dimanche ! Il faudra être très prudent, car je pense qu’il y a chez eux un certain engouement et une certaine motivation à l’idée d’affronter Paris. On se souvient d’ailleurs du match aller (0-0). Tout n’avait pas été facile pour nous ce jour-là. On s’attend à une partie accrochée mais, ce qui est sûr, c’est que l’on va là-bas pour gagner ! », reconnait, sur le site officiel du PSG, Thomas Meunier, qui espère bien que ce match contre l’OM au Vélodrome sera une bonne préparation pour celui qui attend Paris au Camp Nou dans un peu plus d’une semaine.