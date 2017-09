PSG : Mbappé explique son choix de rejoindre Paris

Dans : PSG, Mercato.

Une ligne d’attaque Mbappé-Cavani-Neymar, voilà de quoi faire halluciner quelques défenses de Ligue 1 et d’Europe. C’est ce qu’a réussi à mettre en place le PSG cet été, avec des dépenses extravagantes. Même après avoir fait signer le Brésilien, les dirigeants franciliens sont partis à l’assaut pour faire venir Kylian Mbappé, qui peut désormais avouer, au cœur de la semaine internationale, qu’il avait depuis quelques temps déjà choisi de rejoindre Paris.

« Je me sens libéré. C'est désormais officiel. C'est réellement un grand plaisir de faire partie d'un grand club. C'est le projet idéal selon moi pour continuer à progresser et à apprendre. Je vais être entouré de grands joueurs qui, pour la plupart, ont tout gagné sur le plan national et européen. Cela fait plusieurs semaines déjà que j'ai choisi le PSG. Comme je l'ai déjà dit, c'était le projet qui me permettait de continuer ma progression tout en jouant. Ceci était mon principal critère », a expliqué le nouvel attaquant parisien, qui a en tout cas pu montrer aux fans du PSG que malgré sa mise à l’écart à Monaco, il avait toujours des jambes de feu.