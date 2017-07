PSG : Matuidi, Aurier... La Juventus avance ses pions

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Après avoir trouvé un terrain d'entente avec Blaise Matuidi, la Juventus fait désormais tout son possible pour convaincre le Paris Saint-Germain... tout en négociant aussi la venue de Serge Aurier.

Un an après être tombé à l'eau, à cause du refus de Nasser Al-Khelaïfi, le possible transfert de Blaise Matuidi à la Juventus revient à la surface durant ce mercato estival. En effet, selon le Corriere dello Sport, le club italien est déjà tombé d'accord avec le milieu de terrain de 30 ans. Beppe Marotta, directeur sportif de la Juve, et Mino Raiola, l’agent de Matuidi, vont même se rencontrer mardi pour « mettre en place une stratégie susceptible de convaincre le PSG ». Intéressés depuis de longs mois par le profil de Matuidi, les Bianconeri veulent réussir leur coup cet été, en appuyant là où ça fait mal, avec le faible contrat du Français, courant jusqu'en 2018, au cœur des négociations.

Ce rendez-vous entre le dirigeant italien et l'agent néerlandais sera aussi l'occasion d'aborder le dossier Serge Aurier. Si Raiola n'est pas le représentant du latéral droit parisien, il pourrait jouer le rôle d'intermédiaire entre le PSG et la Vieille Dame. Dans l'objectif d'en faire le remplaçant de Dani Alves, la Juventus s'attaque donc à Aurier. Mais là encore, le PSG pourrait se montrer intransigeant. Quoi qu'il en soit, la Juve tente donc le tout pour le tout pour renforcer son effectif en piochant au PSG...