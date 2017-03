PSG : Lui, il sait quand la crise peut exploser au PSG !

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, Coupe.

Le Paris Saint-Germain affrontera l'AS Monaco samedi à Lyon en finale de la Coupe de la Ligue et cet affrontement entre les deux premiers de Ligue 1 semble totalement ouvert, les joueurs monégasques semblant même actuellement un ton au-dessus de leurs rivaux parisiens. Ambassadeur de cette finale, et ancien joueur des deux clubs, Youri Djorkaeff le dit sans détour, si le PSG tombe face à Monaco, alors il faudra s'attendre à une crise énorme au sein du club de la capitale. Car un mois après la déroute à Barcelone, un nouvel échec serait probablement trop dur à digérer.

« Si Paris gagne, on dira que c’est normal. Mais si le PSG perd samedi, c’est plus que la crise, c’est l’accumulation, la fin d’un cycle. L’entraîneur serait remis en cause, il y a plein de choses qui feraient que la fin de saison serait compliquée. Quel projet je préfère ? Pour moi, il n’y a qu’un projet : celui du Qatar au PSG. A Monaco, on cerne bien le projet économique, moins celui sportif. On ne sait pas s’ils vont vendre leurs cinq joueurs majeurs en fin de saison. A Paris, c’est plus clair, le projet est d’être l’un des meilleurs clubs du monde », confie, dans Le Parisien, le Snake, qui affirme que c’est du 50-50 entre le PSG et Monaco et que cette finale est probablement la plus belle de l’histoire de cette si décriée Coupe de la Ligue.