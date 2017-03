PSG : Les Parisiens jugent Thiago Silva coupable balance Riolo

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Renversé par le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va chercher les raisons de son naufrage.

Certains critiqueront les choix de l’entraîneur Unai Emery, d’autres parleront des erreurs d’arbitrage pendant que le reste soulignera l’état d’esprit des Parisiens. C’est notamment le cas de Daniel Riolo qui fustige le manque de caractère des cadres. A commencer par le capitaine Thiago Silva.

« Ce genre de match est facile à analyser. Le mental a complètement craqué, a estimé le consultant de RMC. Et personne n’a permis de se sauver du naufrage total. Pas un capitaine à la hauteur, pas un ou deux joueurs, et surtout Emery qui est passé de héros à zéro. Dès le début il était tendu. Cela s’est joué sur l’émotion. Le PSG n’est pas habitué à cette pression. A chaque fois qu’ils sont bousculés par un grand club européen, il n’y a personne pour réagir. On avait vu ça le soir du 2-0 à Chelsea, ils avaient un peu corrigé ça lors du 2-2 aux prolongations, mais grosso modo, sur les grands matchs européens, il échoue. Il n’est pas habitué à souffrir, n’a pas assez de caractère, n’a pas assez de guerriers. »

Emery s’en veut

« La fin de saison ? Ça peut vriller, il peut y avoir des règlements de compte, a prévenu Riolo. Emery pense se faire virer. Dans le vestiaire, il a tout pris sur lui, il a dit aux joueurs que c’était entièrement de sa faute. Qu’il s’était trompé sur toute la ligne. Il se morfond de ne pas avoir fait entrer Pastore. Mais l’un des gros problèmes, c’est Thiago Silva, beaucoup de joueurs lui en veulent. La cassure dans le vestiaire va se faire autour de Thiago Silva. Qui est un chouchou du président. Aussi fou que ça puisse paraître, je pense que pour se sortir de cette situation, il faut des règlements de compte. Que ça tape, que certains paient pour d’autres. » Pour le moment, Emery n’est pas le bouc émissaire de Nasser Al-Khelaïfi.