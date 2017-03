PSG : Al-Khelaifi garde Emery et promet un mercato de feu !

Dans : PSG, Ligue 1.

Trois jours après la catastrophe barcelonaise, le président du Paris Saint-Germain est sorti de son mutisme. Et Nasser Al-Khelaifi, actuellement au Qatar, n'a visiblement pas mis longtemps pour rebondir et se projeter sur l'avenir.

Le président du PSG ne s'attendait évidemment pas au fiasco vécu mercredi soir face au Barça. Mais, tandis que certains continuent à ressasser le passé, le dirigeant qatari pense déjà au futur, et semble encore plus déterminé à mener le club de la capitale vers le Graal que serait une victoire en Ligue des champions. Ce samedi, dans Le Parisien, Nasser Al-Khelaifi assume une partie de l'échec et promet une réaction très forte du Paris Saint-Germain l'été prochain...avec Unai Emery aux commandes.

« Depuis le début, nous sommes là par passion du football et pour l’amour de Paris. Nous sommes déterminés à avancer. Nous allons poursuivre nos efforts parce que nous croyons en nos ambitions et un résultat, aussi dur soit-il, ne nous fera pas dévier. Notre projet s’inscrit sur le long terme. Ce serait très mal nous connaître que de penser que nous pouvions abandonner le projet après une lourde défaite. Dans un tel échec, chacun a sa part de responsabilité, moi en tant que président, mais aussi les dirigeants du secteur sportif, le coach et bien sûr les joueurs. Depuis son arrivée, Unai Emery travaille énormément chaque jour pour faire progresser cette équipe. Nous devons maintenant tirer tous les enseignements de cet échec et non pas réagir sous le coup de l’émotion. J’ai déjà eu de longues conversations avec le coach ces deux derniers jours. Unai a des qualités en lesquelles nous croyons. Il a mon soutien plein et entier. Avec lui, nous allons parler des changements qui seront nécessaires à l’intersaison, explique dans un premier temps Nasser Al-Khelaifi, avant de balayer l’hypothèse d’un PSG devenu soudainement moins attractif suite au flop contre le Barça. Nos joueurs, les plus jeunes comme les plus expérimentés, savent à quel point ils ont trouvé à Paris un club pour les faire grandir ainsi qu’une ville extraordinaire. Vous trouverez peu de clubs en Europe avec un pouvoir d’attraction aussi fort. Malgré ce match, les joueurs de haut niveau savent très bien que rares sont les équipes capables de battre le Barça 4-0. Nous allons travailler pour envoyer dès cet été des signaux forts qui montreront à quel point nos ambitions restent grandes. J’insiste sur ce point, les grands joueurs ne jugent pas un club sur un seul match. Ils regardent un projet dans sa globalité. Nous avons à Paris plus de vingt internationaux. Nous avons un entraîneur qui a gagné trois trophées européens d’affilée et qui connaît de mieux en mieux ses joueurs, son club. Tout le travail accompli portera ses fruits, j’en suis convaincu. »