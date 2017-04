PSG : Le mauvais geste de Lucas ? Emery aime ça

Dans : PSG, Ligue 1.

Unai Emery, entraîneur du Paris Saint-Germain, après la victoire contre contre Montpellier (2-0) : « Nous sommes contents des trois points. Tous les supporters ont vu un beau match, un match ouvert où les deux équipes ont attaqué. Montpellier a joué un match différent des autres équipes. Ils sont venus pour jouer l’attaque et nous rendre le match difficile. Je suis content car on méritait de gagner et aussi parce qu’il s’est passé beaucoup de choses. Nous avons gagné de manière juste. Le geste d'humeur de Lucas à sa sortie du terrain ? J’aime les joueurs avec du caractère, ça veut aussi dire qu’il veut être sur le terrain. Je suis satisfait de son travail ».