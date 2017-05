PSG : Le futur maillot fuite, la couleur Qatar fait tousser

Alors que le Paris Saint-Germain espère encore remporter deux titres avant la fin du mois de mai, certains suiveurs sont déjà tournés vers la prochaine saison.

La première pige d'Unai Emery sur le banc du club de la capitale n'est pas vraiment une réussite... S'il a déjà remporté le Trophée des Champions et la Coupe de la Ligue, le PSG a surtout perdu gros en se faisant ridiculiser contre le Barça en Ligue des Champions. Cette déroute, ajoutée à la probable chute en Ligue 1, rend la saison du PSG forcément très mitigée. Et c'est dans l'objectif de gommer certains défauts que Paris va probablement connaître de nombreux changements en vue de la saison prochaine.

Mais avant cela, le premier acte de ce changement a été révélé sur les réseaux sociaux, et cela concerne le futur maillot. Révélé par l'Australien @LorenzKong, cette probable tunique domicile pour la saison 2017-2018, validée par le site CulturePSG.com, fait en tout cas presque l'unanimité chez les supporters...mais de manière négative. Outre un design assez étrange, c'est la couleur des manches, visiblement inspirée de celle du drapeau du Qatar, qui choque pas mal de fans du PSG.

PSG 2017 2018 kits currently being sold in Australia @Footy_Headlines #PSG #ParisSaintGermain #PSG2017 #PSG17 pic.twitter.com/mO6G8MhTQj