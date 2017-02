PSG : La réponse molle du Paris SG à l'embrouille Callegari

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Mardi, le père de Lorenzo Callegari a craché son fiel à destination du Paris Saint-Germain, estimant que les dirigeants du club de la capitale n'avaient pas été corrects avec son fils, en refusant un prêt en Italie et plus précisément au Génoa, alors que ce dernier n'avait pas de temps jeu depuis le début de la saison. Dans la presse transalpine, Joseph Callegari n'y est pas allé de main morte, faisant plus ou moins clairement comprendre que cette décision du PSG allait se payer au prix fort lorsqu'il s'agira de parler de l'avenir du milieu de terrain de 18 ans à qui il reste désormais moins de 18 mois de contrat. Le père de Lorenzo Callegari reproche surtout aux dirigeants parisiens d'avoir conseillé à son fils d'être prêté cet hiver...avant de finalement refuser cette opération sans raison.

Interrogé ce mercredi par L'Equipe, le Paris Saint-Germain a répondu de manière très laconique aux propos de Joseph Callegari. « Il n’y avait pas la conviction de le prêter absolument cet hiver car il peut continuer à progresser dans son club formateur où il est très apprécié », a indiqué le PSG, visiblement pas décidé à se mouiller dans cette histoire et à se lancer dans une nouvelle polémique avec un jeune joueur. Pourtant, ce dossier Callegari devra bien être réglé d'une manière ou d'une autre.