PSG : La MCN, Dani Alves commence à en avoir marre

Très en vue contre le Celtic Glasgow en Ligue des Champions mardi, les attaquants Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar ont encore mené le Paris Saint-Germain vers un large succès (0-5).

« Ce sont des joueurs exceptionnels, on a de la chance de les avoir ici. Ils peuvent décider du match à n'importe quel moment », s’est réjoui Marco Verratti, totalement séduit par ce trio surnommé la « MCN ». De quoi éclipser le reste de l’équipe parisienne, ce qui n’a pas échappé à Daniel Alves. Interrogé en zone mixte du Celtic Park, le latéral droit brésilien a tenté de ramener les projecteurs sur le PSG, et non sur son armada offensive.

« Je pense que le foot va au-delà d'un simple trio, a estimé l’ancien joueur de la Juventus Turin. C'est un sport collectif dans lequel il y a de grands noms, comme c'est le cas à Paris. C'est vrai que cela fait la différence. Mais le trio a besoin du reste de l'équipe pour que la fête soit idéale. » Visiblement, la « MCN » commence à prendre un peu trop de place dans les médias au goût de Dani Alves.