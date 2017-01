PSG : La L1 en progrès ou sur le déclin ? L’avis tranché de Motta

Dans : PSG, Ligue 1.

Cinq ans après son arrivée au Paris Saint-Germain, Thiago Motta a profité d’un entretien accordé à Goal pour juger l’évolution de la Ligue 1.

Et sans la moindre hésitation, le milieu de terrain estime que le championnat français a progressé en termes de niveau et d’image à l’échelle européenne. « On connaît la visibilité du championnat. Mais cette année et depuis quelques temps c'est en amélioration, on parle beaucoup plus de la Ligue 1, a remarqué l’ancien joueur du FC Barcelone. Après, les gens regardent surtout le championnat espagnol ou anglais. Un peu l’italien aussi. » Du coup, les recrues parisiennes savent où elles mettent les pieds.

« Je suis sûr que les nouveaux joueurs qui sont arrivés connaissaient déjà le PSG et son histoire. On a quand même été en quart de finale de Ligue des Champions depuis plusieurs années, ce n’est pas rien. Les joueurs n’arrivent pas n’importe où, on est une équipe de très haut niveau, a souligné l’international italien. Le championnat ? Il est plus fort, sans aucun doute. Et on espère que ça va continuer, que le niveau va augmenter. Ça nous fait du bien de voir ça, ça vous fait du bien aussi aux journalistes. » Et cela incitera peut-être Motta à prolonger son contrat qui expire en juin prochain.