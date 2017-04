PSG : Hilton et Montpellier en mode touriste à Paris ?

Dans : PSG, Ligue 1, MHSC.

Victorieux de Lorient le week-end, Montpellier a, sauf catastrophe, quasiment assuré sa place en Ligue 1 pour la saison prochaine. C’est donc très « relax » que les joueurs héraultais vont venir au Parc des Princes, sachant que le PSG est quasiment injouable en Ligue 1 ces dernières semaines, sauf la frayeur face à Metz mardi dernier. Du côté de Montpellier, on est en tout cas particulièrement bien briefé sur les difficultés de la tache, comme l’explique l’expérimenté Vitorino Hilton.

« Le maintien, on sait qu'on n'est pas loin. Il nous reste un point, peut-être trois à aller chercher. Mais il reste cinq matchs et ce n'est pas contre Paris qu'on va se sauver. Là on va aller à Paris pour faire un bon match et pour montrer que Montpellier reste une équipe de Ligue 1 », a bien fait comprendre le défenseur brésilien, qui veut donner du fil à retordre au PSG, mais imagine mal son équipe refaire le coup du match aller, où le MHSC s’était imposé 3-0 devant une équipe parisienne battue à plate couture.