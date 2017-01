PSG : Emery ouvre en grand la porte pour un prêt d'Augustin !

Dans : PSG.

Après les sorties de Jean-Kévin Augustin sur les réseaux sociaux, Unai Emery a donné son avis concernant l'avenir de l'attaquant de 19 ans, lequel semble se morfondre avec la CFA du Paris Saint-Germain. Et à la veille du match PSG-Metz en Coupe de la Ligue, l'entraîneur du club de la capitale a clairement validé le fait qu'Augustin soit prêté lors de ce mercato d'hiver. Et Unai Emery de préciser qu'il avait informé directement le joueur de son choix.

« J’ai parlé avec tous les joueurs. Pour le présent et le futur. Dimanche, j’ai fait une réunion avec Patrick Kluivert et certains joueurs comme Jean-Kévin Augustin. On a parlé de son avenir personnel. Le mieux pour lui, c’est qu’il joue. Il en a besoin, pour connaitre aussi la difficulté et avoir de l’expérience. A Paris, il joue avec nous et avec la CFA. Il y a des exemples de joueurs qui ont réussi comme ça, comme Adrien Rabiot, qui a été prêté à Toulouse pour grandir. C’est une décision importante pour le club et le joueur. Je crois qu’il a besoin d’être prêté pour jouer quelques minutes », a confié le technicien du Paris Saint-Germain, conscient que l'avenir du jeune attaquant passait par plus de temps de jeu.