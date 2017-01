PSG : Emery ne lâche rien, il veut son attaquant au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Patrick Kluivert l’a confié ce mercredi soir, il a bien l’intention de boucler le recrutement d’un ou deux joueurs cet hiver, et en priorité d’un attaquant de pointe capable de soulager Edinson Cavani. Les noms passent, mais les avancées concrètes ne sont pas nombreuses, alors que la mi-janvier approche. L’occasion donc pour Unai Emery de rappeler qu’il avait réellement besoin d’un avant-centre, même si Hatem Ben Arfa parvenait plus ou moins à remplir ce rôle à contre-emploi ces derniers temps.

« Le club est ouvert pour recruter des éléments qui vont améliorer l’équipe et augmenter la concurrence. Nous parlons beaucoup de ce sujet entre nous mais ce n’est pas un mercato facile. Si on peut signer un ou deux bons joueurs je suis d’accord. On regarde pour un joueur en attaque pour faire souffler Cavani même si Ben Arfa travaille bien », a livré l’entraineur parisien, qui au passage oublie complètement Jean-Kevin Augustin, preuve s’il en était besoin qu’il ne compte pas vraiment sur son jeune attaquant pour la deuxième partie de saison.