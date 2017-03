PSG : Emery jure qu'Aurier va faire taire les rageux contre l’OL

Dans : PSG, OL, Ligue 1.

Après sa lente entrée en jeu à Lorient (1-2) dimanche, le latéral droit du Paris Saint-Germain Serge Aurier a sûrement eu droit à une discussion avec son entraîneur Unai Emery.

On imagine mal le club francilien laisser passer un tel manque de professionnalisme, surtout de la part d’un joueur souvent critiqué. Mais pour ce dossier, le PSG a visiblement décidé de tout régler en interne et sans passer par les médias. En effet, le coach parisien a préféré contourner le sujet en conférence de presse.

« J’ai des conversations toute la semaine, avec tous les joueurs, a indiqué l’Espagnol. Nous avons des choses à améliorer, nous parlons tous et je parle individuellement avec les joueurs. Mais comme je l’ai dit, je fais confiance aux joueurs, dans les bons ou les mauvais moments. Pour moi, l’important est de s’améliorer, de penser à faire le meilleur pour le groupe. C’est une chose de tous les jours dans le groupe, dans le vestiaire, avec les joueurs. Il faut maintenir l’exigence, la constance, le travail, le sentiment d’aider l’équipe à tout moment et c’est pareil avec Serge Aurier. »

« Je suis sûr qu’Aurier va réussir »

Vous l’aurez compris, l’Ivoirien ne sera pas sanctionné et remplacera bien Thomas Meunier, blessé à la cheville, contre Lyon dimanche soir. « Kimpembe est suspendu, il ne peut pas jouer et j’ai confiance en Aurier pour jouer latéral droit. Je veux deux joueurs par poste pour quand il se passe des choses comme des blessures, comme avec Serge ou Meunier aujourd’hui. Dans ces cas-là, l’autre joue et j’ai confiance en Serge pour faire un bon match. Je suis sûr qu’il va réussir ce dimanche », a annoncé Emery, qui sait que son défenseur doit se faire pardonner.