PSG : Emery dribble les questions sur Létang, Kluivert et Monchi

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent ce lundi en conférence de presse à la veille du match contre Metz, Unai Emery a évidemment été interrogé sur l'annonce de la démission d'Olivier Létang, les possibles états d'âme de Patrick Kluivert et l'éventuelle venue de Monchi. En bon communicant, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a tapé en touche de manière très diplomatique. Car pour Unai Emery, il est évident que ce sujet n'a pas à être décrypté avant que Nasser Al-Khelaifi s'exprime sur cette situation très précise.

Et même s'il a été questionné deux fois sur ce thème d'actualité, le coach espagnol du PSG a fait la même réponse. « Je travaille tous les jours, je parle avec Patrick tous les jours, avec Olivier aussi et avec le président au sujet des matches très importants qui se présentent pour le club. Notre idée est de gagner la Coupe et le championnat, et on ne parle que du présent (…) Pour moi, notre futur c’est le match de demain contre Metz. Je ne sais ce qui se passe pour après, mais je ne parle que des choses qui nous concernent maintenant (…) Monchi ? Je travaille avec Patrick et Olivier, je ne regarde pas le reste, tous les jours nous sommes motivés par la Coupe et le championnat, je ne parle pas des autres choses », a prévenu Unai Emery, histoire de ne pas rester des heures sur ce thème.