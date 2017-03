PSG : Emery a offert 1ME à ses adjoints

Dans : PSG, Ligue 1.

Unai Emery ne figure pas dans la liste des 20 entraîneurs qui gagnent, ou ont gagné, le plus d'argent en Europe, le coach espagnol n'étant même pas l'entraîneur de Ligue 1 le plus rémunéré sur un an. En effet avec 6ME par an, Emery est devancé par Rudi Garcia qui a empoché 6,8ME même si le technicien de l'Olympique de Marseille a surtout profité de sa prime de départ de l'AS Rome cet automne pour réaliser un tel score.

Mais, Unai Emery a surtout fait un geste assez incroyable à destination de ses adjoints lors de sa venue au Paris Saint-Germain. Arrivant du FC Séville l'été dernier, Emery aurait offert à ces derniers sa prime à la signature au PSG, soit la coquette somme d'un million d'euros affirme France-Football. Même si avec 6ME de salaires, le coach parisien n'est évidemment pas à plaindre, on ne connaît pas beaucoup d'autres exemples dans la profession, alors que certains empochent des sommes colossales. Ainsi, José Mourinho, numéro 1 de ce top 20, empoche 28ME par an.