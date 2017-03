PSG : Daniel Riolo pose une question qui fâche sur Pastore !

Dans : PSG, Ligue 1.

Javier Pastore a incontestablement été l'homme du match dimanche soir lors de la rencontre PSG-OL, le joueur argentin offrant les deux passes décisives qui ont permis à Paris d'inverser le cours d'un match bien mal engagé. Au moment de délivrer son analyse, Daniel Riolo salue la performance d'El Flaco, et surtout le journaliste de RMC s'interroge sur le fait qu'Unai Emery n'ait pas misé sur Javier Pastore lors du fameux 6-1 à Barcelone.

« C’est comme si, sentant qu’ils finiraient par fatiguer à cause du match de jeudi, les Lyonnais avaient décidé de tout donner très vite. Le PSG est mal en point. Bousculés, les Parisiens n’arrivent pas à poser le jeu, à se calmer. Il faudra vingt minutes pour que Paris respire, évitant au passage de justesse d’être mené 2-0 ! Et si le PSG se reprend, c’est en grande partie grâce à Pastore. Et oui, on ne l’a pas encore dit, mais le PSG est en 4231 ou 4213, selon les séquences. Pastore est là pour mener le jeu. On a trop souvent pensé au PSG que le maître du jeu était Verratti. Non. Verratti doit être un crack dans cette équipe, mais en assistant de Pastore ! Au bout de ses passes et orientations, le PSG passe devant à 2-1 ! Le malade va mieux, mais laisse pas mal d’espace en contre. Memphis aurait dû mettre un 2e but pour l’OL seul devant Trapp, mais son choix de tout miser sur le péno n’est pas bon ! Face à un OL qui va forcément s’user, le PSG a semble-t-il fait le plus difficile en menant. A la pause et après avoir vu Pastore briller, le malade a certainement pensé au Camp Nou. Pourquoi n’a-t-il pas joué ce soir-là ? 5, 10, 15 minutes, le match entier ? », questionne Daniel Riolo, qui rejoint là de nombreux supporters du Paris Saint-Germain, lesquels étaient nombreux à s’interroger aussi.