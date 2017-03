PSG : Chelsea retombe amoureux de ce milieu parisien

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

De retour à un niveau conforme à son talent, Javier Pastore pourrait être l’un des hommes forts de cette fin de saison parisienne.

Au point que le débat fait toujours rage sur sa non-utilisation pendant le match retour à Barcelone qui s’est transformé en déroute. Impossible de refaire le monde, mais ses dernières prestations ont semblé raviver l’intérêt de plusieurs clubs, et en particulier Chelsea. Dans le viseur des Blues depuis plus d’un an, l’Argentin ferait l’objet d’une première approche de la part du club londonien. El Flaco avait tapé dans l’œil de Chelsea lors des différentes confrontations entre les deux clubs, et notamment avec son but somptueux en fin de match face aux Blues, en 2013-14.

Antonio Conte apprécierait la capacité de Pastore à jouer entre les lignes et à alimenter les attaquants, et selon la radio anglaise Talk Sport, des contacts ont été noués avec l’entourage du joueur en vue de formaliser une offre cet été. Pour l’heure, pas de quoi inquiéter le PSG, qui a toujours soutenu son meneur de jeu malgré les nombreux problèmes rencontrés. Ce dernier a d’ailleurs aussi envoyé des messages clairs sur son attachement au club parisien. Reste à savoir si la donne changera dans le bouleversement annoncé pour cet été dans la capitale française.