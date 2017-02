PSG : Cette recrue qui aimerait bien montrer son talent

Dans : PSG, Ligue 1.

Parmi les trois recrues parisiennes de l’hiver, Giovani Lo Celso a fait le moins parler. Forcément, le transfert de l’Argentin était bouclé depuis six mois, et il fait partie de ce projet pour l’avenir et non pas forcément de la réalité immédiate du club parisien. Néanmoins, avec les absences au milieu de terrain, et notamment celle de Javier Pastore, l’ancien de Rosario Central se dit qu’il pourrait bien gratter ses premières minutes en match officiel si le scénario était favorable contre Dijon. C’est en tout cas ce qu’il a confié à France Bleu Ile de France.

« Je suis très heureux d'être à Paris, j'ai pu profiter pleinement de mon premier mois, cela a été très intéressant et j'ai reçu le soutien de tout le monde, du staff, de mes coéquipiers et de Patrick (Kluivert). J'étais conscient qu'en arrivant à Paris que c'était un très grand club avec des joueurs importants. Il y a donc une grosse concurrence à tous les postes. Comme tout joueur, je rêve de jouer, de faire mes premières minutes sur le terrain. J'essaie d'être à la disposition de mon entraîneur. J'ai hâte de jouer. J'ai hâte de porter le maillot de ce grand club qui est le Paris Saint-Germain », a livré un Giovani Lo Celso qui se content pour le moment d’apparitions avec intermittence sur le banc de touche.