PSG : Cavani-Neymar, ça ne va pas du tout !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain va désormais devoir suivre l’affaire des coups de pied arrêtés de près. Ce mardi, L’Equipe annonce que cela a été très chaud après le match de dimanche contre Lyon, où les deux joueurs se sont disputés un coup-franc dangereux puis un pénalty. Rentré rapidement au vestiaire, Edinson Cavani n’a pas masqué sa colère, et l’a fait savoir à son coéquipier dès que celui-ci est revenu. En espagnol, le ton est monté au point que l’Uruguayen se soit levé comme pour en découdre avec le Brésilien, avant que quelques joueurs ne viennent calmer les choses, dont Thiago Silva.

La preuve que cette brouille n’est pas si insignifiante et que les deux joueurs tiennent plus que tout à tirer les coups de pied arrêtés cette saison avec le PSG. Tout le monde ne pourra pas avoir ce privilège, et Unai Emery va devoir certainement taper du poing sur la table ou au moins trouver un terrain d’entente pour éviter que cette scène ne se répète à chaque coup de pied arrêté. Car cela donne une mauvaise image du vestiaire parisien, et quand on sait à quel point Nasser Al-Khelaïfi soigne cet aspect des choses, cette tension ne peut pas durer bien longtemps.