PSG : Carrière aurait voulu une sanction immédiate contre Aurier

Dans : PSG, Ligue 1.

Il en a beaucoup été question sur Canal + ce dimanche soir, mais l’entrée en jeu de Serge Aurier a fait le buzz. L’Ivoirien est arrivé sur le terrain presque 10 minutes après avoir été appelé par son entraineur, en raison d’une interminable préparation alors qu’il n’avait aucun équipement sur le dos pendant qu’il était sur le banc de touche. Pour Eric Carrière, consultant sur Canal+ qui pèse souvent ses mots, c’est une énorme bourde et aussi une défiance envers son entraineur, et cela méritait une sanction immédiate.

« C’est interdit de ne pas être prêt pour rentrer. Parfois on utilise ce terme pour une défaite et je ne suis pas d’accord, mais là on est presque dans la faute professionnelle. Cela veut dire que moi joueur, je rentrerai quand j’en ai envie. Emery aurait du dire puisque tu n’es pas prêt, Kimpembe tu rentres à sa place », a expliqué l’ancien international français, qui sait qu’une telle situation a toujours le don de mettre sur les nerfs un entraineur, et à juste titre.