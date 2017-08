PSG : Avec Mbappé, Paris commet une grosse erreur pense Madar

Dans : PSG, Mercato.

Après le gros coup réalisé avec Neymar, le Paris Saint-Germain veut poursuivre sur sa lancée. Cette fois, le club de la capitale espère attirer Kylian Mbappé, même si cet intérêt ne fait pas l’unanimité.

Sans parler des risques concernant le fair-play financier et l’agacement des grands d’Europe, l’arrivée de l’attaquant monégasque provoquerait un embouteillage dans le secteur offensif, où des éléments comme Lucas, Javier Pastore et Julian Draxler auront du mal à exister. Du coup, l’ancien Parisien Mickaël Madar se demande pourquoi le PSG ne se focalise pas sur le poste de gardien de but, où Kevin Trapp et Alphonse Areola ont souvent déçu, ou sur la succession de Thiago Motta.

« Le secteur offensif, ce n’est pas là que le PSG devrait se renforcer. Le plus gros chantier, c’est le gardien de but, a estimé le consultant interrogé par Goal. Paris a besoin d’un grand gardien de but. Je chercherais aussi un milieu défensif. Pas pour remplacer Thiago Motta qui est le meilleur à son poste. Mais pour penser au futur, parce que malheureusement, il vieillit. » L’autre cible monégasque Fabinho peut devenir un bon successeur si l’AS Monaco accepte de le libérer.