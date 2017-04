PSG : Areola ne se mettra pas sur le marché au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Alphonse Areola sera dans les buts du Paris Saint-Germain ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France contre l'AS Monaco. Mais, on le sait, les coupes nationales sont souvent un os à ronger pour les gardiens remplaçants, et c'est clairement le cas concernant celui qui semblait devoir être le portier numéro 1 du PSG en début de saison. Malgré la confiance d'Unai Emery, le gardien international du PSG a fini par perdre sa place, la faute à une blessure au mauvais moment et quelques matches ratés. Désormais placé derrière Kevin Trapp dans la hiérarchie parisienne, Alphonse Areola semble pourtant croire encore à sa bonne étoile.

Et à quelques semaines de la fin de saison, son départ du Paris Saint-Germain n'est pas à l'ordre du jour. « Au fond de lui, il veut absolument être numéro 1 au PSG, donc, s’il continue de penser que la concurrence est loyale, je ne le vois pas partir », a confié un proche d’Alphonse Areola dans L’Equipe, tandis qu’un de ses amis avoue que « pour lui, partir parce qu’il est remplaçant équivaudrait à une défaite. » Alors qu'il lui reste deux ans de contrat avec le club de la capitale, le jeune gardien français ne fera donc pas ses valises cet été. Sauf si le Paris Saint-Germain recrute un nouveau portier.