PSG : Ancelotti mise toujours sur Paris en Ligue des champions

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Parti un peu vexé du Paris Saint-Germain en 2013, Carlo Ancelotti est depuis passé par le Real Madrid, avant de rejoindre le Bayern Munich. Revenant sur le projet du PSG version qatarie, l'emblématique entraîneur italien est persuadé que malgré le gros couac de cette année en Ligue des champions, le club de la capitale finira pas réussir son pari en Ligue des champions. Du moins si les dirigeants misent sur la stabilité.

Quoi qu'il en soit, Carlo Ancelotti fait déjà du Paris Saint-Germain un vrai très grand d'Europe. « Paris sera bientôt dans le top 4 européen. On ne peut pas toujours tout changer dès que les résultats ne sont pas ceux qu’on espérait. Il faut suivre son idée. Le PSG va y arriver. Sans aucun doute (…) Quel club est sûr de gagner la Ligue des champions ? Sept en ont le potentiel et Paris est un de ceux-là. Personne ne peut expliquer ce qui s’est passé à Barcelone. Le foot est imprévisible. Je sais de quoi je parle, j’ai perdu une finale de Ligue des champions alors qu’on menait 3-0. C’était un peu différent parce que, après s’être fait remonter, on avait joué et j’avais eu le temps d’accepter. Mais là, concéder trois buts en sept minutes et ça s’arrête : mon Dieu, je ne veux jamais vivre ça ! J’imagine ce qu’Unai a pu ressentir. Je l’ai entendu parler après, et il était bon. Triste mais concentré », a confié, dans le Journal du Dimanche, l’entraîneur du Bayern Munich, qui est lui toujours qualifié pour la suite de la Ligue des champions après avoir infligé un supplice au Arsenal d’Arsène Wenger.