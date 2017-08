PSG : Al-Khelaifi veut faire cracher 55ME par an à Fly Emirates

Dans : PSG, Ligue 1.

On le sait les relations entre le Qatar et ses voisins, dont les Emirats Arabes Unis, sont actuellement très tendues. Pourtant, Fly Emirates reste un partenaire majeur du Paris Saint-Germain, la compagnie aérienne des Emirats étant le sponsor maillot du PSG moyennant 25ME par an. Cependant, le club de la capitale estime que ce montant n'est désormais plus aux normes du Paris Saint-Germain et il a bien l'intention d'obtenir beaucoup plus lors de la renégociation du contrat entre les deux parties, l'engagement actuel s'achevant dans un an.

Et selon @ParisUnited6, Nasser Al-Khelaifi table désormais sur un montant de 55ME minimum par saison pour le sponsor maillot. C'est ce qu'empoche actuellement Chelsea avec le manufacturier japonais de pneumatiques Yokohama. Et le patron qatari du Paris Saint-Germain n'acceptera pas une offre inférieure de la part de Fly Emirates. Si sa demande n'était pas exaucée alors le PSG tournerait le dos à Fly Emirates, Paris ayant semble-t-il d'autres solutions en stock. On parle notamment de Qatar Airways, la compagnie aérienne nationale du Qatar, qui est déjà partenaire de la FIFA et qui récemment encore était le sponsor maillot du FC Barcelone.